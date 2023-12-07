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DevilsDigest TV: SMU at ASU postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Halftime comebacks are a common sight in Tempe, but the win over SMU did have some unique aspects to it. Nick Borgia and I break down the Sun Devils' 76-74 win over the Mustangs

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