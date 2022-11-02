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Wednesday's Practice Report

Cole Topham
Staff Writer

Wednesday featured another strong session by the offense with Trenton Bourguet at the helm. Here are our observations from today's practice

Wednesday's Practice Report

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