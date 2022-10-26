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Wednesday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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Here is how both quarterbacks faired in practice, as well as who stood out defensively as the Sun Devils continue the preparations for the Colorado road game


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