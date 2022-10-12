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Wednesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The Sun Devils returned to the practice field for their first session during their bye week. Here are our observations from that practice


Wednesday's Practice Report

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