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Wednesday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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Today marked the last ASU practice opened for the media ahead of the Sun Devils' road game at Oklahoma State. Here are our observations from today's session


Wednesday's practice report

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