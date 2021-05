USC evens out ASU series

No. 25 Arizona State (31-17, 15-11 Pac-12) boasts one of the hottest offenses in the college baseball universe, as showcased by a big five-run sixth inning thrust them to victory on Friday night.

However, for all the offense they displayed on Friday, they were dealt it in return from USC (23-24, 11-15) on Saturday afternoon as the Trojans poured on an insurmountable three-run deficit in the sixth, handing the Sun Devils a 6-1 loss.

The Trojans came out of the game hot, as redshirt freshman outfielder Miko Rodriguez slotted a double down the left field line. USC got another base runner on via a walk before advancing Rodriguez to third on a wild pitch. Redshirt junior infielder Ben Ramirez opened Saturday’s scoring with a two-RBI double to left-center field.

The Sun Devils answered quickly, but it would be their only response all afternoon. Freshman first baseman Jack Moss singled through the left side, before making reaching second as redshirt freshman catcher Nate Baez walked. A dribbling double down the left field line via the bat of freshman right fielder Kade Higgins was enough for Moss to trot across home plate.

That would be the only runs Arizona State would get as USC redshirt sophomore Chandler Champlain settled into a nearly unhittable groove during the middle innings. The Coto de Caza, California native pitched sixth and a third innings, allowing just four hits, one run, two walks, and seven strikeouts on 90 pitches.

Champlain retired the Sun Devils in order in the first, third, fourth, and sixth innings before he was replaced in the seventh. The Trojan bullpen only gave up one hit – a Moss single in the ninth – after replacing Champlain.

On the mound for ASU was redshirt junior righty Justin Fall, who struggled for success compared to Champlain’s afternoon cruise through the ASU lineup. Fall made it through five and two-thirds innings before Sun Devil skipper Tracy Smith went to the bullpen. He allowed 10 hits, five runs (all earned), walked one batter, and struck out four.

