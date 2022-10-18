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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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There were notable changes in the team's participation report at today's practice. Here are the details

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