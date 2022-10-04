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Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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The Sun Devils began their practices today ahead of Saturday's matchup versus Washington.

Here are our observations from today's session


Tuesday's Practice Report

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