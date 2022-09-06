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Tuesday's Practice Report

Cole Topham
Staff Writer

Starters on both the offense and the defense who missed the season opener returned to action today


Tuesday's Practice Report

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