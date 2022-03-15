 ASUDevils - Tuesday’s practice report
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{{ timeAgo('2022-03-15 18:32:33 -0500') }} football Edit

Tuesday’s practice report

DevilsDigest.com Staff
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Notes and quotes from the Sun Devils’ first spring practice session


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