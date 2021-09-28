 ASUDevils - Tuesday’s Practice Report
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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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RB DeaMonte Trayanum returned to practice today
RB DeaMonte Trayanum returned to practice today

Three key players returned to practice for the Sun Devils as they continue to prepare for the UCLA contest


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