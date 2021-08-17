 ASUDevils - Tuesday’s Practice Report
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Tuesday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Another day, another fall practice forced to move inside due to heavy rains just hours earlier. Here are our staff's observations from Tuesday's session.

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