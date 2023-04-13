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Thursday’s practice report

DevilsDigest.com Staff
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In the near to last session before the spring game, we saw some players who were quiet earlier in the spring stand out as the final personnel evaluations for spring are nearing completion.

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