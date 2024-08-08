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Thursday’s Camp T Practice Report
DevilsDigest.com Staff
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(Sun Devil Athletics Photo)
CAMP TONTOZONA - Day two of Camp Tontozona was another eventful one. The full pads naturally elicited physical competitive drills and ultimately produced another strong day for the defense. Here are all the details
Thursday’s Camp T Practice Report
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