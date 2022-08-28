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Sunday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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The first game week of the 2022 season began with a Sunday morning practice. Here's our report from that session


Sunday's practice report

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