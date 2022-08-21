 ASUDevils - Sunday's practice report
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{{ timeAgo('2022-08-21 15:46:54 -0500') }} football Edit

Sunday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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A rare Sunday session brought some good news on the player availability front on defense, and this side of the ball did have the upper hand in today's media viewing window.


Sunday's practice report

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