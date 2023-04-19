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Speak of the Devils Podcast: Spring Review with Devils Digest staff

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

ASU’s 2023 spring practice slate is in the books. With staff writer Cole Topham and Publisher Hod Rabino joining us in the studio, podcast hosts Brad Denny and Joe Healey break down the quarterback competition, major developments, break down the quarterback competition, major developments, key position battles, questions both raised and answered and the Sun Devils’ updated offseason to-do list.

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