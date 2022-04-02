 ASUDevils - Saturday's Practice Report
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Saturday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Our staff's observations from ASU's first sping session this year at Sun Devil Stadium

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