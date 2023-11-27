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Roster Snapshot: Offense

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
Do we expect ASU QB Jaden Rashada to remain in Tempe?
Do we expect ASU QB Jaden Rashada to remain in Tempe?

With player exit interviews taking place as we speak and the transfer portal set to open on December 4th, there are bound to be several personnel moves taking place in Tempe. Here’s a detailed look at the ASU offense and our predictions of what the makeup of the roster will look like on this side of the ball.

Roster Snapshot: Offense


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