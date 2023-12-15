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Raleek Brown highlights last visit weekend before the dead period

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
USC RB/WR Raleek Brown
USC RB/WR Raleek Brown (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)

The next few days represent the last time Arizona State will get to host recruits until January 12th, as they try to incorporate more transfers into its 2024 recruiting class. USC RB/WR transfer Raleek Brown is just one of a few transfer prospects spending their time in Tempe.


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