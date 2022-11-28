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Podcast: Discussing the benefits of the Kenny Dillingham ASU hire

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(Sun Devil Athletics Photo)
(Sun Devil Athletics Photo)

My guest appearance on the Roc and Manuch Show, detailing the reasons Arizona State decided to hire Kenny Dillingham as their new football head coach and why being an alumnus plays a pivotal role in this personnel decision

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