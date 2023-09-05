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Podcast: Breaking down ASU's season opener, previewing the OK St contest

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(23 minutes)


Kicking off the 2023 season, I'm joined by the Sun Devil Network's sideline reporter and ASU football alumnus Kevin Turner, analyzing the win over Southern Utah and a behind the scenes look at what transpired during that bizarre night in Tempe and looking ahead to Arizona State's first Power Five matchup this fall in what could be a litmus test for a team with a first-year staff and dozens of newcomer players.

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