 ASUDevils - Monday's practice report
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{{ timeAgo('2022-08-22 15:47:56 -0500') }} football Edit

Monday's practice report

(Brad Denny Twitter)
(Brad Denny Twitter)
DevilsDigest.com Staff
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Heavy rain on Sunday night forced the Sun Devils to practice indoors for the first time this month. Here's our report from that session


Monday's practice report

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