 ASUDevils - Monday's Practice Report
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Monday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Most of ASU's two-deep continuing to shape up with a week and a half ahead of the season opener. Here are our observations


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