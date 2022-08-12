 ASUDevils - Friday's Practice Report
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Friday's Practice Report

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

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