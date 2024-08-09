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Friday’s Camp T Practice Report
DevilsDigest.com Staff
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(Sun Devil Athletics Photo)
CAMP TONTOZONA - Day three of Camp Tontozona was a lighter session ahead of tomorrow's scrimmage centered on special teams work and walkthroughs and capped off by a heated Dodgeball game that took place in today’s practice
Friday’s Camp T Practice Report
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