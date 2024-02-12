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February 12 Roster Snapshot

Hod Rabino
Publisher
(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)
(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

With the pre-spring practice roster seemingly in place now for the Sun Devils, we take a look at the current status of the Arizona State roster and what we can expect in terms of potential additions and attrition at each position.


February 12 Roster Snapshot

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