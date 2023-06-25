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Fall Camp depth chart projection

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Since Kenny Dillingham’s hire last November, nearly 50 scholarship newcomers have joined the ranks in Tempe. It only stands to reason that those additions were made with the intent that most of these players assume key roles in ASU’s 2023 roster. Here’s how we see the Sun Devils’ two-deep ahead of preseason practices.


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