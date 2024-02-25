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DevilsDigest TV: Washington State at ASU Postgame Analysis

Justin LaCertosa
Staff Writer

ASU's first win over a ranked opponent came in dominating fashion on the heels of a demoralizing OT loss. Justin LaCertosa and Caleb Campero break down the elements that contributed to the Sun Devils' 73-61 win

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