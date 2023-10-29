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DevilsDigest TV: Washington State at Arizona State postgame analysis

ASU RB DeCarols Brooks scored three touchdowns in a 38-27 win over Washinton State
ASU RB DeCarols Brooks scored three touchdowns in a 38-27 win over Washinton State
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

A balanced offensive attack and a suffocating defensive effort in the second half led to ASU’s first Power Five victory of the year. Nick Borgia and I discuss the facets that led to this result

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