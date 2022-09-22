News More News
{{ timeAgo('2022-09-22 08:30:06 -0500') }} football Edit

DevilsDigest TV: Utah at ASU pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Bouncing back against the best team in the Pac-12 is not an enviable task for ASU, even though Utah has had a bumpier ride than their 2-1 record may suggest. Nick Borgia and I detail the elements that can affect Saturday's night matchup in Tempe

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}