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DevilsDigest TV: UCLA at ASU pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(AP Photo)
(AP Photo)

ASU's upcoming game could be its most challenging to date, yet some may contend that UCLA's 7-1 record may be more of a reflection of their generally comfortable schedule and that the Bruins are ripe for an upset this weekend in Tempe. Nick Borgia and I examine the Bruins at the Sun Devils matchup

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