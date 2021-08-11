 ASUDevils - DevilsDigest TV: Tuesday's Fall Camp Highlights
News More News
{{ timeAgo('2021-08-11 02:20:25 -0500') }} football Edit

DevilsDigest TV: Tuesday's Fall Camp Highlights

Zach Keenan
Staff Writer

Tuesday session showcases an improved passing game on display and extended special teams work

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}