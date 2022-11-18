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DevilsDigest TV: Oregon State at ASU pregame analysis

(AP Photo)
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Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

After three straight trips to Corvallis, the Beavers are finally paying a visit back to Tempe, and this Oregon State squad is a defensive stalwart yet also a team with a one-dimensional offense, Nick Borgia, and I examine this matchup

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