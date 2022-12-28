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DevilsDigest TV: Kyle Dodd analyzes the state of ASU's basketball team

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
Arizona State head coach Bobby Hurley
Arizona State head coach Bobby Hurley

My conversation with the Sun Devil Network's color analyst Kyle Dodd, discussing how Arizona State fared in its non-conference slate and how thier performance to date sets up for the upcoming 18-game Pac-12 schedule beginning with a home contest versus Arizona this weekend

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