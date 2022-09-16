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DevilsDigest TV: Eastern Michigan at ASU pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(AP Photo)
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Nick Borgia and I preview ASU's upcoming game versus Eastern Michigan and what is imperative for the Sun Devils to demonstrate in this contest

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