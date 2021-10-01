 ASUDevils - DevilsDigest TV: Breaking down the ASU at UCLA contest
News More News
{{ timeAgo('2021-10-01 13:53:00 -0500') }} football Edit

DevilsDigest TV: Breaking down the ASU at UCLA contest

Zach Keenan
Staff Writer

What are the key elements on both teams that can determine Saturday night's outcome?

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}