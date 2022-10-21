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DevilsDigest TV: ASU at Stanford pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

DevilsDigest TV: How will the decision to start QB Emory Jones impact ASU this weekend, and can the Sun Devils avoid the post-bye week letdown that hurt them last year? Nick Borgia and I address those issues and many more in our analysis of this matchup.

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