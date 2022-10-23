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DevilsDigest TV: ASU at Stanford postgame analysis

Hod Rabino
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STANFORD - Who should have been the QB in the second half, and how demoralized does this ASU defense now feel? Nick Borgia I had plenty to discuss in our postgame analysis from Stanford

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