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DevilsDigest TV: ASU at Colorado pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

What kind of impact can ASU's offensive changes have in their road game at Colorado? Nick Borgia and I discuss that topic and others in our game preview feature.

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