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DevilsDigest TV: ASU at Colorado postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

BOULDER, Colo. - Cole Topham and I report from Boulder on ASU's 42-34 victory over Colorado, why QB Trenton Bourguet had a wildly successful debut as a starter, involving the Sun Devil TE's in the passing game, and more

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