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DevilsDigest TV: ASU at Arizona pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

With both in-state teams out of the postseason picture, the Territorial Cup game's outcome may come down to more than X's and O's and have a heavier emphasis on the mental aspect of each squad. Nick Borgia and I discuss that in our game preview.

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