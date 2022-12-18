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December 18th Recruiting Snapshot

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
WSU transfer LB Travion Brown is a seasoned veteran who played in 42 games (AP Photo/Young Kwak)
WSU transfer LB Travion Brown is a seasoned veteran who played in 42 games (AP Photo/Young Kwak)

To say that there has been a flurry of recruiting activity in Tempe would be a gross understatement, but we take a moment to examine the current picture position by position in terms of ASU's newcomers and what's left on the To-Do list:

December 18th Recruiting Snapshot

Post-Recruiting Weekend Feedback

List of 2023 Class Commits (High Schoo/Junior College/Transfer Portal)

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