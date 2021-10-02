 ASUDevils - ASU at UCLA Game Thread
News More News
{{ timeAgo('2021-10-02 19:25:06 -0500') }} football Edit

ASU at UCLA Game Thread

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Follow us here and on Twitter for all the in-game updates from the Rose Bowl


ASU at UCLA Game Thread

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}