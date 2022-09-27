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Addressing allegations of ASU staff leak in order to dismiss Herm Edwards

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

My guest appearance on the FOX Sports 910 AM Roc and Manuch Show discussing the report alleging that Sun Devil staff members were leaking team intel to opposing coaches in order to have now-former head coach Herm Edwards depart from the program. I also provided my take on the team's current state and what the future holds for the rest of the 2022 season.


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