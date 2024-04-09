Advertisement
News More News
ago football Edit

Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

Key offensive players rehabbing from injuries, such as quarterback Jaden Rashada and wide receivers Elijhah Badger and Xavier Guillory, increased their practice involvement as the Sun Devils began their third week of spring practices.


Tuesday's Practice Report

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement