Advertisement
News More News
ago football Edit

Tuesday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff
ASU QB Jaden Rashada tooks team segments since week two practices
ASU QB Jaden Rashada tooks team segments since week two practices

ASU QB Jaden Rashada took team segments since week two practices and running back DeCarlos Brooks, who missed the last two games, did the same. Here are our notes from Tuesday's practice


Tuesday's Practice Report

Join your fellow Sun Devil fans on our premium message board, the Devils’ Huddle, run by the longest-tenured Sun Devil sports beat writer, to discuss this article and other ASU football, basketball, and recruiting topics. Not a member yet? Sign up today and get your daily fix of Sun Devil news!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement