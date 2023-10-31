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Tuesday’s Practice Report

ASU QB Jaden Rashada
ASU QB Jaden Rashada
Scott Sandulli
Staff Writer

Quarterbacks Jaden Rashada and Drew Pyne returned to practice as they continue to recover from their respective injuries in a session that had the offense building on their momentum following the win over Washington State. Here's our report:


Tuesday’s Practice Report


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