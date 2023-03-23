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{{ timeAgo('2023-03-23 16:52:02 -0500') }} football Edit

Thursday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Defensive dominance was the theme in Thursday's practice, as that side of the ball produced one highlight after another, giving us a glimpse into this group's potential


Thursday's Practice Report

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