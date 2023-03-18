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{{ timeAgo('2023-03-18 17:15:31 -0500') }} football Edit

Saturday's Practice Report

(Sun Devil Athletics Photo)
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DevilsDigest.com Staff
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A very energetic first week of ASU spring practices has come to a close, and certain players on both sides of the ball continued to stand out on ar=urday as they did in the previous two sessions. Here's our report


Saturday's Practice Report

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